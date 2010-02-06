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Лига 1
ПСЖ VS Лорьян
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ПСЖ - Лорьян: 06 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:3
ПСЖ - Лорьян: 06 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
6 февр. 2010, 21:00 МСК
6.02.2010, 21:00 МСК
суббота
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы
События
Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3 : 2
ПСЖ
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Лорьян
3
ПСЖ
2
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Лорьян
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
2
Лорьян
0
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:55
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
22:55
Лорьян
0
ПСЖ
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
23:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
12.03.2017
12 марта 2017
вс
23:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
ПСЖ
5 : 0
Лорьян
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
ПСЖ
5
Лорьян
0
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
Лорьян
0
ПСЖ
1
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
23:00
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
03.02.2016
03 февр. 2016
ср
23:00
ПСЖ
3
Лорьян
1
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
19:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
20.03.2015
20 марта 2015
пт
22:30
ПСЖ
3 : 1
Лорьян
20.03.2015
20 марта 2015
пт
22:30
ПСЖ
3
Лорьян
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
19:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
19:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
21.03.2014
21 марта 2014
пт
22:30
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
21.03.2014
21 марта 2014
пт
22:30
Лорьян
0
ПСЖ
1
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
ПСЖ
4 : 0
Лорьян
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:30
ПСЖ
4
Лорьян
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
22:00
Лорьян
1 : 3
ПСЖ
26.05.2013
26 мая 2013
вс
22:00
Лорьян
1
ПСЖ
3
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
22:00
ПСЖ
2 : 2
Лорьян
11.08.2012
11 авг. 2012
сб
22:00
ПСЖ
2
Лорьян
2
20.05.2012
20 мая 2012
вс
22:00
Лорьян
1 : 2
ПСЖ
20.05.2012
20 мая 2012
вс
22:00
Лорьян
1
ПСЖ
2
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
ПСЖ
0 : 1
Лорьян
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
ПСЖ
0
Лорьян
1
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
ПСЖ
0
Лорьян
0
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
19:00
Лорьян
1
ПСЖ
1
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
ПСЖ
0 : 3
Лорьян
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
21:00
ПСЖ
0
Лорьян
3
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Лорьян
1
ПСЖ
1
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