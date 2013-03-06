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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лавесси 66
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 55
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
6 марта 2013, 22:45 МСК
6.03.2013, 22:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
27
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
58
0
Шантом
Клеман Шантом
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
66'
66'
90
0
Моура
Лукас Моура
83
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Арман
Сильвен Арман
0
Камара
Зумана Камара
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Гамейро
Кевин Гамейро
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Жонас
Жонас
55'
55'
76
0
Альбельда
Давид Альбельда
46
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Фегули
Софиан Фегули
63
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Перейра
Жоао Перейра
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Банега
Эвер Банега
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти