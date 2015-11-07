ПСЖ - Тулуза: 07 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
5:0

ПСЖ - Тулуза: 07 ноября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 13 тур

Лига 1,

13 тур

Франция
7 нояб. 2015, 19:00 МСК
7.11.2015, 19:00 МСК
суббота
Йоан Амель
Йоан Амель
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Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 5:0

Прошлые матчи

25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
ПСЖ
4
Тулуза
0
31.03.2019 31 марта 2019 вс 22:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 22:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Тулуза
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 19:00
ПСЖ
1
Тулуза
0
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 19:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 22:00
ПСЖ
6 : 2
Тулуза
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 22:00
ПСЖ
6
Тулуза
2
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 23:00
ПСЖ
0 : 0
Тулуза
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 23:00
ПСЖ
0
Тулуза
0
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
Тулуза
2 : 0
ПСЖ
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
Тулуза
2
ПСЖ
0
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 23:00
ПСЖ
2
Тулуза
1
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 19:00
Тулуза
0 : 1
ПСЖ
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 19:00
Тулуза
0
ПСЖ
1
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:00
ПСЖ
5 : 0
Тулуза
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 19:00
ПСЖ
5
Тулуза
0
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 19:00
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 19:00
ПСЖ
3
Тулуза
1
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 18:00
Тулуза
1 : 1
ПСЖ
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 18:00
Тулуза
1
ПСЖ
1
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 16:00
Тулуза
2 : 4
ПСЖ
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 16:00
Тулуза
2
ПСЖ
4
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 18:00
ПСЖ
2
Тулуза
0
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
Тулуза
0 : 4
ПСЖ
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
Тулуза
0
ПСЖ
4
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:55
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:55
ПСЖ
3
Тулуза
1
14.09.2012 14 сент. 2012 пт 21:45
ПСЖ
2 : 0
Тулуза
14.09.2012 14 сент. 2012 пт 21:45
ПСЖ
2
Тулуза
0
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:59
ПСЖ
3 : 1
Тулуза
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 22:59
ПСЖ
3
Тулуза
1
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Тулуза
1 : 3
ПСЖ
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Тулуза
1
ПСЖ
3
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
ПСЖ
2 : 1
Тулуза
27.02.2011 27 февр. 2011 вс 19:00
ПСЖ
2
Тулуза
1

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12 мая 2020, 16:20
«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
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06 января 2020, 12:30
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
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22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07