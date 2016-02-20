ПСЖ - Реймс: 20 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:1

ПСЖ - Реймс: 20 февраля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Реймс
Реймс
Лига 1, 27 тур

Лига 1,

27 тур

Франция
20 февр. 2016, 19:00 МСК
20.02.2016, 19:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
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Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Реймс
0 : 2
ПСЖ
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 22:00
Реймс
0
ПСЖ
2
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
0 : 2
Реймс
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
0
Реймс
2
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Реймс
3 : 1
ПСЖ
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Реймс
3
ПСЖ
1
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
ПСЖ
4
Реймс
1
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4
Реймс
1
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1 : 1
ПСЖ
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 18:30
Реймс
1
ПСЖ
1
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
ПСЖ
3 : 2
Реймс
23.05.2015 23 мая 2015 сб 22:00
ПСЖ
3
Реймс
2
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 21:30
Реймс
2 : 2
ПСЖ
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 21:30
Реймс
2
ПСЖ
2
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3 : 0
Реймс
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 18:00
ПСЖ
3
Реймс
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 19:00
Реймс
0 : 3
ПСЖ
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 19:00
Реймс
0
ПСЖ
3
02.03.2013 02 марта 2013 сб 19:00
Реймс
1 : 0
ПСЖ
02.03.2013 02 марта 2013 сб 19:00
Реймс
1
ПСЖ
0
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 18:00
ПСЖ
1 : 0
Реймс
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 18:00
ПСЖ
1
Реймс
0

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