ПСЖ - Реал: 21 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:0

ПСЖ - Реал: 21 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2015, 21:45 МСК
21.10.2015, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
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Прогнозы

Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
Реал
2 : 2
ПСЖ
26.11.2019 26 нояб. 2019 вт 23:00
Реал
2
ПСЖ
2
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3 : 0
Реал
18.09.2019 18 сент. 2019 ср 22:00
ПСЖ
3
Реал
0
06.03.2018 06 марта 2018 вт 22:45
ПСЖ
1 : 2
Реал
06.03.2018 06 марта 2018 вт 22:45
ПСЖ
1
Реал
2
14.02.2018 14 февр. 2018 ср 22:45
Реал
3 : 1
ПСЖ
14.02.2018 14 февр. 2018 ср 22:45
Реал
3
ПСЖ
1
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Реал
1 : 0
ПСЖ
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Реал
1
ПСЖ
0
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
ПСЖ
0 : 0
Реал
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
ПСЖ
0
Реал
0

Новости

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#Серхио Рамос
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Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
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#Ферлан Менди
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
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24 февраля, 23:44
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24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47