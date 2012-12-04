Матч завершен
ПСЖ
Париж
Силва 29
Лавесси 61
2:1
Матч завершен
Порту
Порту
Мартинес 33
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
4 дек. 2012, 22:45 МСК
4.12.2012, 22:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
29'
29'
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
61'
61'
77
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Шантом
Клеман Шантом
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
88
0
Менез
Жереми Менез
86
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Арман
Сильвен Арман
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
0
Нене
Нене
0
Верратти
Марко Верратти
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Сандро
Алекс Сандро
86
0
Мангала
Эльяким Мангала
90
0
Отаменди
Николас Отаменди
90
0
Данило
Данило
90
0
Варела
Сильвестр Варела
85
0
Фернандо
Фернандо
71
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Родригес
Хамес Родригес
90
0
Мартинес
Джексон Мартинес
33'
33'
90
Запасные
0
Фабиано
Фабиано
0
Лопеш
Мигел Лопеш
0
Ба
Абдоулае Ба
0
Дефур
Стивен Дефур
0
Каштру
Андре Каштру
0
Клебер
Клебер
0
Атсу
Кристиан Атсу