Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 7
Кавани 90
2:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Манолас 80
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
27 нояб. 2013, 22:45 МСК
27.11.2013, 22:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
86
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
50
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
7'
7'
79
0
Кавани
Эдинсон Кавани
90'
90'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Динь
Люка Динь
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез
0
Моура
Лукас Моура
Олимпиакос
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
46
0
Маниатис
Яннис Маниатис
90
0
Манолас
Костас Манолас
80'
80'
90
0
Холебас
Хосе Холебас
90
0
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
0
Салино
Леонардо Салино
57
0
Самарис
Андреас Самарис
90
0
Фустер
Давид Фустер
90
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
77
Запасные
0
Медьери
Балаж Медьери
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
0
Машаду
Паулу Машаду
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Савиола
Хавьер Савиола