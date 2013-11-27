Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 7
Кавани 90
2:1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Манолас 80
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
27 нояб. 2013, 22:45 МСК
27.11.2013, 22:45 МСК
среда
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
86
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
50
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
7'
7'
79
0
Кавани
Эдинсон Кавани
90'
90'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Динь
Люка Динь
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез
0
Моура
Лукас Моура
Олимпиакос
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
46
0
Маниатис
Яннис Маниатис
90
0
Манолас
Костас Манолас
80'
80'
90
0
Холебас
Хосе Холебас
90
0
Сиовас
Димитриос Сиовас
90
0
Салино
Леонардо Салино
57
0
Самарис
Андреас Самарис
90
0
Фустер
Давид Фустер
90
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
77
Запасные
0
Медьери
Балаж Медьери
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Ндинга
Дельвин Ндинга
0
Машаду
Паулу Машаду
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Савиола
Хавьер Савиола