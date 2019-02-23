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Лига 1
ПСЖ VS Ним
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ПСЖ - Ним: 23 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:0
ПСЖ - Ним: 23 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 26 тур
Лига 1,
26 тур
Франция
23 февр. 2019, 19:00 МСК
23.02.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Ним
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
3
Мелинг
Биргер Мелинг
27
Уэда
Наомити Уэда
2
Гессум
Кельян Гессум
29
Алакуш
Софьян Алакуш
7
Элиассон
Никлас Элиассон
18
Кубас
Адриан Кубас
12
Фомба
Ламин Фомба
20
Рипар
Рено Рипар
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
28
Коне
Мусса Коне
Запасные
16
Диас
Люка Диас
-
5
Ландре
Лоик Ландре
-
21
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
8
До
Люка До
-
17
Дулевич
Харис Дулевич
-
22
Бенрау
Яссин Бенрау
-
11
Аленви
Маттео Аленви
-
25
Ру
Нолан Ру
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
ПСЖ
3
Ним
0
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
22:00
Ним
0 : 4
ПСЖ
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
22:00
Ним
0
ПСЖ
4
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3
Ним
0
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
3
Ним
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
18:00
Ним
2 : 4
ПСЖ
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
18:00
Ним
2
ПСЖ
4
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Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
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