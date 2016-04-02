ПСЖ - Ницца: 02 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:1

ПСЖ - Ницца: 02 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
2 апр. 2016, 18:00 МСК
2.04.2016, 18:00 МСК
суббота
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
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Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-

События

Матч окончен 4:1

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0
ПСЖ
3
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1
ПСЖ
4
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1 : 1
Ницца
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1
Ницца
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0 : 3
ПСЖ
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0
ПСЖ
3
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1 : 2
ПСЖ
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1
ПСЖ
2
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3 : 0
Ницца
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3
Ницца
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3 : 1
ПСЖ
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3
ПСЖ
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2 : 2
Ницца
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2
Ницца
2
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4
Ницца
1
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
3
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1 : 3
ПСЖ
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1
ПСЖ
3
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Ницца
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1
Ницца
0
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0 : 1
ПСЖ
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3 : 1
Ницца
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3
Ницца
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Ницца
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3
Ницца
0
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2 : 1
ПСЖ
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2
ПСЖ
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0 : 0
ПСЖ
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
0
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
3

Новости

Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
# Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06