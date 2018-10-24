Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Квинси Промес
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Федор Чалов
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
США
Англия
Испания
Косово
Франция
Бельгия
Спартак
Ливерпуль
ЦСКА
Зенит
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига чемпионов
ПСЖ VS Наполи
Поделиться:
ПСЖ - Наполи: 24 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:2
ПСЖ - Наполи: 24 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
24 окт. 2018, 22:00 МСК
24.10.2018, 22:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
06.11.2018
06 нояб. 2018
вт
23:00
Наполи
1 : 1
ПСЖ
06.11.2018
06 нояб. 2018
вт
23:00
Наполи
1
ПСЖ
1
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
ПСЖ
2 : 2
Наполи
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
ПСЖ
2
Наполи
2
Новости
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
18 декабря 2020, 20:30
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
#Диего Марадона
30 ноября 2020, 21:45
#
Новости матча
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34