ПСЖ - Монпелье: 05 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
0:0

ПСЖ - Монпелье: 05 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
5 марта 2016, 19:00 МСК
5.03.2016, 19:00 МСК
суббота
Тони Шапрон
Тони Шапрон
Главный Судья
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Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Монпелье
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
6
Самбья
Жуниор Самбья
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Саванье
Тежи Саванье
25
Мойе
Флоран Мойе
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
-
5
Мендеш
Педру Мендеш
-
2
Суке
Арно Суке
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
20
Долли
Киган Долли
-
13
Шотар
Жорис Шотар
-
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
21
Ваи
Элье Ваи
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1
ПСЖ
3
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
5 : 0
Монпелье
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
5
Монпелье
0
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 19:30
Монпелье
1
ПСЖ
3
30.04.2019 30 апр. 2019 вт 20:00
Монпелье
3 : 2
ПСЖ
30.04.2019 30 апр. 2019 вт 20:00
Монпелье
3
ПСЖ
2
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 23:00
ПСЖ
5 : 1
Монпелье
20.02.2019 20 февр. 2019 ср 23:00
ПСЖ
5
Монпелье
1
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 19:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 19:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 18:00
Монпелье
0 : 0
ПСЖ
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 18:00
Монпелье
0
ПСЖ
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 18:00
ПСЖ
2 : 0
Монпелье
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 18:00
ПСЖ
2
Монпелье
0
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 19:00
Монпелье
3
ПСЖ
0
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
05.03.2016 05 марта 2016 сб 19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015 21 авг. 2015 пт 21:30
Монпелье
0
ПСЖ
1
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монпелье
1 : 2
ПСЖ
16.05.2015 16 мая 2015 сб 22:00
Монпелье
1
ПСЖ
2
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Монпелье
0 : 3
ПСЖ
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:45
Монпелье
0
ПСЖ
3
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 19:00
ПСЖ
0
Монпелье
0
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
17.05.2014 17 мая 2014 сб 22:00
ПСЖ
4
Монпелье
0
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:55
ПСЖ
1 : 2
Монпелье
22.01.2014 22 янв. 2014 ср 22:55
ПСЖ
1
Монпелье
2
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
09.08.2013 09 авг. 2013 пт 21:30
Монпелье
1
ПСЖ
1
29.03.2013 29 марта 2013 пт 22:30
ПСЖ
1 : 0
Монпелье
29.03.2013 29 марта 2013 пт 22:30
ПСЖ
1
Монпелье
0
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:59
Монпелье
1 : 1
ПСЖ
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 22:59
Монпелье
1
ПСЖ
1

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04