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ПСЖ VS Манчестер Юнайтед
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ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:3
Первый матч 2:0
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
6 марта 2019, 23:00 МСК
6.03.2019, 23:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
ПСЖ
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
23:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
ПСЖ
1 : 3
Манчестер Юнайтед
06.03.2019
06 марта 2019
ср
23:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
3
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
ПСЖ
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
0
ПСЖ
2
Новости
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
«МЮ» поменял титульного спонсора. Старый разочаровался и ушел. Зато новый – сменил цвета ради клуба
#Манчестер Юнайтед
20 марта, 13:09
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
1
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
1
Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
#Криштиану Роналду
18 февраля, 02:18
#
Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
«МЮ» минимально победил «Милан» в гостях и вышел в 1/4 ЛЕ
19 марта, 00:53
Прогноз на матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги Европы
18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
Диалло забил за «МЮ» первым же ударом за клуб. Он провел три матча, а перешел в январе
11 марта, 23:00
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан»
11 марта, 17:21