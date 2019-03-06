ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
1:3
Первый матч 2:0

ПСЖ - Манчестер Юнайтед: 06 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
6 марта 2019, 23:00 МСК
6.03.2019, 23:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
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Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Манчестер Юнайтед
мин
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
5
Магуайр
Гарри Магуайр
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
17
Фред
Фред
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Запасные
30
Бишоп
Натан Бишоп
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
3
Байи
Эрик Байи
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
31
Матич
Неманья Матич
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
74
Шоретайр
Шола Шоретайр
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 3
ПСЖ
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 23:00
Манчестер Юнайтед
1
ПСЖ
3
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
ПСЖ
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
2
06.03.2019 06 марта 2019 ср 23:00
ПСЖ
1 : 3
Манчестер Юнайтед
06.03.2019 06 марта 2019 ср 23:00
ПСЖ
1
Манчестер Юнайтед
3
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 2
ПСЖ
12.02.2019 12 февр. 2019 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
0
ПСЖ
2

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