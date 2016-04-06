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ПСЖ VS Манчестер Сити
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ПСЖ - Манчестер Сити: 06 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:2
Первый матч 0:1
ПСЖ - Манчестер Сити: 06 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
6 апр. 2016, 21:45 МСК
6.04.2016, 21:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
27
Канселу
Жоау Канселу
16
Родри
Родри
20
Силва
Бернарду Силва
21
Торрес
Ферран Торрес
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
11
Зинченко
Александр Зинченко
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
47
Фоден
Фил Фоден
-
26
Марез
Рияд Марез
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
ПСЖ
12.04.2016
12 апр. 2016
вт
21:45
Манчестер Сити
1
ПСЖ
0
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2 : 2
Манчестер Сити
06.04.2016
06 апр. 2016
ср
21:45
ПСЖ
2
Манчестер Сити
2
Новости
«Для вас Джон Стоунз уже какая-то шутка?» Так «Ман Сити» ответил на подкол «Боруссии» М про отсутствие нападающих
#Манчестер Сити
16 марта, 23:08
Почему «Ман Сити» и Пеп опять лучше всех. 5 причин успеха
#Манчестер Сити
16 марта, 15:10
Бернарду Силва забил головой в Лиге чемпионов. Всю жизнь он комплексует из-за маленького роста
#Бернарду Силва
25 февраля, 00:55
Немец в «Ман Сити» носил футболку «Мой дед бомбил «Олд Траффорд». Это фанатский чант с отсылкой к почти реальной истории
#Уве Реслер
24 февраля, 14:03
Как Гюндоган стал главным бомбардиром «Ман Сити». Ни один игрок из топ-5 лиг сейчас столько не забивает
#Илкай Гюндоган
14 февраля, 13:05
#
Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Ман Сити» 7 матчей подряд не пропускает в ЛЧ. Для рекорда надо дойти сухими до финала
17 марта, 11:27
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал ЛЧ. «Боруссия» М в двух матчах против него не забила
17 марта, 00:51
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
16 марта, 23:36
Сульшер трижды побеждал «Манчестер Сити» на его поле – это рекорд «Ман Юнайтед»
07 марта, 23:08
«МЮ» победил «Сити» и прервал их серию из 21 победы подряд
07 марта, 21:30
«Ман Сити» – лидер АПЛ с 14-очковым отрывом. Месяц назад он шел вровень с «МЮ» при двух играх в запасе
04 марта, 10:41