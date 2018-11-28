ПСЖ - Ливерпуль: 28 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1

ПСЖ - Ливерпуль: 28 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
28 нояб. 2018, 23:00 МСК
28.11.2018, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСЖ
2 : 1
Ливерпуль
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
ПСЖ
2
Ливерпуль
1
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Ливерпуль
3 : 2
ПСЖ
18.09.2018 18 сент. 2018 вт 22:00
Ливерпуль
3
ПСЖ
2

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