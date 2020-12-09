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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 21
Неймар 38
Мбаппе 42
Неймар 50
Мбаппе 62
5:1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Топал 57
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2020, 20:55 МСК
9.12.2020, 20:55 МСК
среда
События
Составы
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
90
5
Маркиньос
Маркиньос
67
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
80
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
80
25
Баккер
Митчел Баккер
90
15
Перейра
Данилу Перейра
90
12
Рафинья
Рафинья
46
6
Верратти
Марко Верратти
80
8
Паредес
Леандро Паредес
90
10
Неймар
Неймар
21'
38'
50'
21', 38', 50'
90
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
62'
42'
62'
42'
90
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
30
Летеллье
Александре Летеллье
20
Курзава
Лайвен Курзава
4
Керер
Тило Керер
22
Диалло
Абду Диалло
31
Дагба
Колин Дагба
32
Пембеле
Тимоте Пембеле
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
21
Эррера
Андер Эррера
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
37
Фадига
Бандиугу Фадига
18
Кен
Мойзе Кен
Истанбул Башакшехир
мин
34
Гюнок
Мерт Гюнок
90
-
Buruk O.
Buruk O.
90
4
Рафаэл
Рафаэл
68
3
Али Калдырым
Хасан Али Калдырым
68
21
Текдемир
Махмут Текдемир
89
5
Топал
Мехмет Топал
57'
57'
90
17
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
90
23
Тюрук
Дениз Тюрук
90
10
Озкан
Беркай Озкан
90
26
Понк
Карлос Понк
90
22
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
80
27
Кривелли
Энцо Кривелли
68
Запасные
13
Киванч
Ахмет Киванч
1
Бабакан
Волкан Бабакан
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
77
Каплан
Эмре Каплан
11
Шадли
Насер Шадли
20
Жулиано
Жулиано
19
Ба
Демба Ба
89
Каракуш
Энес Каракуш