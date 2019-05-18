ПСЖ - Дижон: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
4:0

ПСЖ - Дижон: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
18 мая 2019, 22:00 МСК
18.05.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Дижон
мин
1
Расьоппи
Антони Расьоппи
3
Музинга
Нгонда Музинга
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
5
Кулибали
Сену Кулибали
4
Панцо
Джонатан Панцо
2
Боэ
Саша Боэ
22
Ндонг
Дидье Ндонг
10
Бензия
Яссин Бензия
9
Целина
Берсант Целина
15
Ассале
Рожер Ассале
Запасные
16
Альягбе
Сатурнин Альягбе
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
12
Загре
Артур Загре
-
7
Саммаритано
Фредерик Саммаритано
-
14
Мари
Жордан Мари
-
17
Бальде
Мама Бальде
-
29
Добре
Алекс Добре
-
11
Конате
Мусса Конате
-
27
Камара
Абубакар Камара
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0
ПСЖ
4
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
4
Дижон
0
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 20:30
Дижон
1 : 6
ПСЖ
12.02.2020 12 февр. 2020 ср 20:30
Дижон
1
ПСЖ
6
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
01.11.2019 01 нояб. 2019 пт 22:45
Дижон
2
ПСЖ
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
ПСЖ
4
Дижон
0
12.03.2019 12 марта 2019 вт 21:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
12.03.2019 12 марта 2019 вт 21:00
Дижон
0
ПСЖ
4
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:10
ПСЖ
3 : 0
Дижон
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:10
ПСЖ
3
Дижон
0
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
ПСЖ
8 : 0
Дижон
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 23:00
ПСЖ
8
Дижон
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Дижон
1
ПСЖ
2
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
1 : 3
ПСЖ
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 22:00
Дижон
1
ПСЖ
3
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 22:00
ПСЖ
3 : 0
Дижон
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 22:00
ПСЖ
3
Дижон
0
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:00
Дижон
1 : 2
ПСЖ
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:00
Дижон
1
ПСЖ
2
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 21:00
Дижон
0 : 1
ПСЖ
15.02.2012 15 февр. 2012 ср 21:00
Дижон
0
ПСЖ
1
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2 : 0
Дижон
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 18:00
ПСЖ
2
Дижон
0

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