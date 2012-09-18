Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 19
Силва 29
Алекс 33
Пасторе 90
4:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Велозу 87
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2012, 21:45 МСК
18.09.2012, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
33'
33'
90
0
Силва
Тиаго Силва
29'
29'
81
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90'
90'
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Шантом
Клеман Шантом
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Менез
Жереми Менез
77
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
19'
19'
73
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Бодмер
Матье Бодмер
0
Арман
Сильвен Арман
0
Камара
Зумана Камара
0
Нене
Нене
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
Динамо
мин
0
Коваль
Максим Коваль
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Михалик
Тарас Михалик
46
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Данило Силва
Данило Силва
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Велозу
Мигель Велозу
87'
87'
90
0
Гармаш
Денис Гармаш
53
0
Кранчар
Нико Кранчар
77
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
0
Шовковский
Александр Шовковский
0
Бетао
Бетао
0
Гусев
Олег Гусев
0
Нинкович
Милош Нинкович
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
0
Богданов
Андрей Богданов
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди