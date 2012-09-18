Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 19
Силва 29
Алекс 33
Пасторе 90
4:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Велозу 87
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
18 сент. 2012, 21:45 МСК
18.09.2012, 21:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
33'
33'
90
0
Силва
Тиаго Силва
29'
29'
81
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90'
90'
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Шантом
Клеман Шантом
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Менез
Жереми Менез
77
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
19'
19'
73
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Бодмер
Матье Бодмер
0
Арман
Сильвен Арман
0
Камара
Зумана Камара
0
Нене
Нене
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
Динамо
мин
0
Коваль
Максим Коваль
90
0
Тайво
Тайе Тайво
90
0
Михалик
Тарас Михалик
46
0
Хачериди
Евгений Хачериди
90
0
Данило Силва
Данило Силва
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Велозу
Мигель Велозу
87'
87'
90
0
Гармаш
Денис Гармаш
53
0
Кранчар
Нико Кранчар
77
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
0
Шовковский
Александр Шовковский
0
Бетао
Бетао
0
Гусев
Олег Гусев
0
Нинкович
Милош Нинкович
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
0
Богданов
Андрей Богданов
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди