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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Алекс 16
Матюиди 61
Менез 65
Оаро 80
4:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
6 нояб. 2012, 22:45 МСК
6.11.2012, 22:45 МСК
вторник
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
16'
16'
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
61'
61'
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
46
0
Рабьо
Адриан Рабьо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
68
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Менез
Жереми Менез
65'
65'
76
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Камара
Зумана Камара
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Верратти
Марко Верратти
0
Оаро
Гийом Оаро
80'
Динамо
мин
0
Келава
Иван Келава
90
0
Шимунич
Йосип Шимунич
62
0
Вида
Домагой Вида
90
0
Врсалько
Шиме Врсалько
90
0
Пульич
Анте Пульич
90
0
Рукавина
Анте Рукавина
73
0
Саммир
Саммир
90
0
Адеми
Ариян Адеми
90
0
Ковачич
Матео Ковачич
86
0
Пиварич
Йосип Пиварич
90
0
Брозович
Марсело Брозович
90
Запасные
0
Митрович
Ромео Митрович
0
Ибаньес
Луис Ибаньес
0
Калельо
Адриан Калельо
0
Алиспахич
Мехмед Алиспахич
0
Чоп
Дуйе Чоп
0
Бечирай
Фатош Бечирай
0
Халилович
Ален Халилович