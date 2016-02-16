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ПСЖ VS Челси
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ПСЖ - Челси: 16 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
2:1
Первый матч 2:1
ПСЖ - Челси: 16 февраля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
16 февр. 2016, 22:45 МСК
16.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
09.03.2016
09 марта 2016
ср
22:45
Челси
1 : 2
ПСЖ
09.03.2016
09 марта 2016
ср
22:45
Челси
1
ПСЖ
2
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
ПСЖ
2 : 1
Челси
16.02.2016
16 февр. 2016
вт
22:45
ПСЖ
2
Челси
1
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2
ПСЖ
2
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1
Челси
1
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
21:45
Челси
2 : 0
ПСЖ
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
21:45
Челси
2
ПСЖ
0
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
21:45
ПСЖ
3 : 1
Челси
02.04.2014
02 апр. 2014
ср
21:45
ПСЖ
3
Челси
1
Новости
Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
#Роман Абрамович
20 марта, 16:45
Все, Симеоне совсем не успевает за развитием футбола. Его идеи больше не работают в ЛЧ
#Диего Симеоне
18 марта, 03:30
Силва смотрел матч «Челси» на ступеньках трибуны и устроил праздник после гола
#Тиаго Силва
18 марта, 03:02
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
Новости матча
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
23 марта, 00:32
Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
21 марта, 20:04
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Тухель установил рекорд «Челси» по числу стартовых матчей без поражений. Его серия длится 13 игр
18 марта, 01:22
«Челси» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов и впервые с 2014 года вышел в четвертьфинал
18 марта, 00:53
Прогноз на матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
17 марта, 20:16
Где смотреть матч «Челси» – «Атлетико», 17 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17 марта, 20:14