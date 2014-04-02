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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лавесси 4
Луис 62
Пасторе 90
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 27
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
2 апр. 2014, 21:45 МСК
2.04.2014, 21:45 МСК
среда
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
4'
4'
84
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
75
0
Кавани
Эдинсон Кавани
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
67
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Динь
Люка Динь
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Кабай
Йоан Кабай
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90'
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Моура
Лукас Моура
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Азар
Эден Азар
27'
27'
90
0
Луис
Давид Луис
62'
62'
90
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Оскар
Оскар
71
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
59
Запасные
0
Шварцер
Марк Шварцер
0
Калас
Томаш Калас
0
Аке
Натан Аке
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Ба
Демба Ба