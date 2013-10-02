Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 5
Маркиньос 25
Ибрагимович 30
3:0
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
2 окт. 2013, 21:45 МСК
2.10.2013, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
78
0
Маркиньос
Маркиньос
25'
25'
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
70
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Верратти
Марко Верратти
70
0
Кавани
Эдинсон Кавани
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
5'
30'
5', 30'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Камара
Зумана Камара
0
Динь
Люка Динь
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез
0
Моура
Лукас Моура
Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Алмейда
Андре Алмейда
90
0
Гайтан
Николас Гайтан
66
0
Фейса
Любомир Фейса
29
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Джуричич
Филип Джуричич
46
0
Перес
Энцо Перес
90
0
Кардосо
Оскар Кардосо
90
Запасные
0
Лопеш
Паулу Лопеш
0
Перейра
Макси Перейра
0
Жардел
Жардел
0
Сулеймани
Миралем Сулеймани
0
Гомеш
Андре Гомеш
0
Лима
Лима
0
Маркович
Лазар Маркович