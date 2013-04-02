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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 79
Матюиди 90
2:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 38
Хави 89
Лига чемпионов, 1/4 финала
Лига чемпионов,
1/4 финала
2 апр. 2013, 21:45 МСК
2.04.2013, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
66
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
70
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90'
90'
90
0
Моура
Лукас Моура
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
79'
79'
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Сахо
Мамаду Сахо
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
0
Шантом
Клеман Шантом
0
Верратти
Марко Верратти
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Менез
Жереми Менез
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
84
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Вилья
Давид Вилья
81
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
89'
89'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
0
Месси
Лионель Месси
38'
38'
46
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Бартра
Марк Бартра
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
0
Сонг
Александр Сонг
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Тельо
Кристиан Тельо