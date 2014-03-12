Матч завершен
ПСЖ
Париж
Маркиньос 13
Лавесси 53
2:1
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 6
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
12 марта 2014, 22:45 МСК
12.03.2014, 22:45 МСК
среда
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Маркиньос
Маркиньос
13'
13'
90
0
Жалле
Кристоф Жалле
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
53'
53'
62
0
Кабай
Йоан Кабай
90
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Рабьо
Адриан Рабьо
90
0
Кавани
Эдинсон Кавани
85
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
71
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Камара
Зумана Камара
0
Алекс
Алекс
0
Максвелл
Максвелл
0
Мотта
Тиаго Мотта
0
Менез
Жереми Менез
0
Моура
Лукас Моура
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
67
0
Райнарц
Штефан Райнарц
78
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Сэм
Сидней Сэм
6'
6'
67
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Вагенер
Максимилиан Вагенер
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Сон
Хын-Мин Сон
0
Брандт
Юлиан Брандт