ПСЖ - Анжер: 25 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:1

ПСЖ - Анжер: 25 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 3 тур

Лига 1,

3 тур

Франция
25 авг. 2018, 18:00 МСК
25.08.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Анжер
0
ПСЖ
1
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 22:00
ПСЖ
6 : 1
Анжер
02.10.2020 02 окт. 2020 пт 22:00
ПСЖ
6
Анжер
1
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 18:30
ПСЖ
4
Анжер
0
11.05.2019 11 мая 2019 сб 18:00
Анжер
1 : 2
ПСЖ
11.05.2019 11 мая 2019 сб 18:00
Анжер
1
ПСЖ
2
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 18:00
ПСЖ
3
Анжер
1
14.03.2018 14 марта 2018 ср 19:00
ПСЖ
2 : 1
Анжер
14.03.2018 14 марта 2018 ср 19:00
ПСЖ
2
Анжер
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Анжер
0 : 5
ПСЖ
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 19:00
Анжер
0
ПСЖ
5
27.05.2017 27 мая 2017 сб 22:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
27.05.2017 27 мая 2017 сб 22:00
Анжер
0
ПСЖ
1
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
0 : 2
ПСЖ
14.04.2017 14 апр. 2017 пт 21:45
Анжер
0
ПСЖ
2
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Анжер
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 23:00
ПСЖ
2
Анжер
0
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 19:00
ПСЖ
5
Анжер
1
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 21:00
Анжер
0
ПСЖ
0
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Анжер
1 : 3
ПСЖ
20.04.2011 20 апр. 2011 ср 21:45
Анжер
1
ПСЖ
3

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