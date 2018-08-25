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Лига 1
ПСЖ VS Анжер
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ПСЖ - Анжер: 25 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
3:1
ПСЖ - Анжер: 25 августа 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжер
Анжер
Лига 1, 3 тур
Лига 1,
3 тур
Франция
25 авг. 2018, 18:00 МСК
25.08.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Анжер
мин
1
Бернардони
Поль Бернардони
3
Думбия
Сулейман Думбия
8
Траоре
Исмаэль Траоре
24
Томас
Ромен Томас
29
Мансе
Винсент Мансе
27
Лаж
Матиас Лаж
18
Амаду
Ибраим Амаду
5
Мангани
Томас Мангани
10
Фульини
Анжело Фульини
23
Бобишон
Антонен Бобишон
19
Баокен
Стефан Баокен
Запасные
16
Бутель
Людовик Бутель
-
25
Бамба
Абдулайе Бамба
-
4
Павлович
Матео Павлович
-
15
Капелле
Пьеррик Капелле
-
13
Буфал
Софьян Буфал
-
26
Таиби
Ванисс Таиби
-
14
Кулибали
Лассана Кулибали
-
9
Диони
Луи Диони
-
0
Noah Fatar
Noah Fatar
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0
ПСЖ
1
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
22:00
ПСЖ
6 : 1
Анжер
02.10.2020
02 окт. 2020
пт
22:00
ПСЖ
6
Анжер
1
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4
Анжер
0
11.05.2019
11 мая 2019
сб
18:00
Анжер
1 : 2
ПСЖ
11.05.2019
11 мая 2019
сб
18:00
Анжер
1
ПСЖ
2
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
ПСЖ
3 : 1
Анжер
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
18:00
ПСЖ
3
Анжер
1
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
ПСЖ
2 : 1
Анжер
14.03.2018
14 марта 2018
ср
19:00
ПСЖ
2
Анжер
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Анжер
0 : 5
ПСЖ
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
19:00
Анжер
0
ПСЖ
5
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
27.05.2017
27 мая 2017
сб
22:00
Анжер
0
ПСЖ
1
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Анжер
0 : 2
ПСЖ
14.04.2017
14 апр. 2017
пт
21:45
Анжер
0
ПСЖ
2
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Анжер
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
23:00
ПСЖ
2
Анжер
0
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5 : 1
Анжер
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
19:00
ПСЖ
5
Анжер
1
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Анжер
0 : 0
ПСЖ
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Анжер
0
ПСЖ
0
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Анжер
1 : 3
ПСЖ
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Анжер
1
ПСЖ
3
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