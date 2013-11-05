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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ПСЖ
Париж
Ибрагимович 70
1:1
Матч завершен
Андерлехт
Брюссель
Де Зеув 68
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2013, 22:45 МСК
5.11.2013, 22:45 МСК
вторник
Марио Страхоня
Марио Страхоня
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Маркиньос
Маркиньос
62
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Верратти
Марко Верратти
76
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
75
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
70'
70'
90
0
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Силва
Тиаго Силва
0
Динь
Люка Динь
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Рабьо
Адриан Рабьо
0
Менез
Жереми Менез
Андерлехт
мин
0
Камински
Томас Камински
90
0
Дешахт
Оливье Дешахт
90
0
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
0
Н'Сакаля
Фабрис Н'Сакаля
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
90
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
68'
68'
90
0
Клестан
Саша Клестан
90
0
Куяте
Шейку Куяте
90
0
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
0
Прат
Деннис Прат
79
0
Митрович
Александар Митрович
85
Запасные
0
Руф
Дави Руф
0
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
0
Бруно
Массимо Бруно
0
Тилеманс
Юри Тилеманс
0
Ашампонг
Франк Ашампонг
0
Сирьяк
Гои-Би Сирьяк