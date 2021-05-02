ПСЖ - Ланс: 02 мая 2021 смотреть онлайн

ПСЖ
Париж
-:-

ПСЖ - Ланс: 02 мая 2021 смотреть онлайн

Ланс
Ланс
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2021, -:- МСК
2.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
Ланс
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
21
Айдара
Массадио Айдара
24
Гради
Жонатан Гради
14
Медина
Факундо Медина
4
Баде
Луак Баде
11
Клосс
Жонатан Клосс
18
Каюзак
Янник Каюзак
28
Дукур
Шейк Дукур
8
Фофана
Секо Фофана
10
Какута
Гаэль Какута
23
Банза
Симон Банза
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
13
Мишелен
Клеман Мишелен
-
15
Фортеш
Стивен Фортеш
-
19
Бура
Исмаэль Бура
-
33
Кошта
Давид Кошта
-
25
Жан
Корентен Жан
-
7
Сотока
Флориан Сотока
-
9
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
22
Маурисио
Тони Маурисио
-

Прошлые матчи

10.09.2020 10 сент. 2020 чт 22:00
Ланс
1 : 0
ПСЖ
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 22:00
Ланс
1
ПСЖ
0
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Ланс
07.03.2015 07 марта 2015 сб 19:00
ПСЖ
4
Ланс
1
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 21:30
Ланс
1 : 3
ПСЖ
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 21:30
Ланс
1
ПСЖ
3
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0
Ланс
0
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
ПСЖ
5 : 1
Ланс
08.01.2011 08 янв. 2011 сб 22:45
ПСЖ
5
Ланс
1
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 22:00
Ланс
0 : 2
ПСЖ
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 22:00
Ланс
0
ПСЖ
2
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ланс
1 : 1
ПСЖ
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Ланс
1
ПСЖ
1
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
ПСЖ
1 : 1
Ланс
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
ПСЖ
1
Ланс
1
13.01.2008 13 янв. 2008 вс -:-
ПСЖ
3 : 0
Ланс
13.01.2008 13 янв. 2008 вс -:-
ПСЖ
3
Ланс
0
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Ланс
0 : 0
ПСЖ
11.08.2007 11 авг. 2007 сб 23:00
Ланс
0
ПСЖ
0

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