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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
1:0
Матч завершен
Спарта
Прага
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
3 дек. 2009, 21:00 МСК
3.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Мартин Ингварссон
Мартин Ингварссон
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Родригес
Франциско Родригес
90
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
90
0
Манолев
Станислав Манолев
90
0
Баккал
Отман Баккал
62
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Рейс
Жонатан Рейс
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Вукович
Ягош Вукович
0
Симонс
Тимми Симонс
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
0
Куверманс
Данни Куверманс
0
Амрабат
Нордин Амрабат
Спарта
мин
0
Блажек
Яромир Блажек
90
0
Памич
Мануэл Памич
90
0
Ржепка
Томаш Ржепка
90
0
Хохенедер
Никлас Хохенедер
90
0
Кушнир
Ондрей Кушнир
90
0
Жофчак
Игор Жофчак
68
0
Гушек
Любош Гушек
90
0
Вацек
Камил Вацек
90
0
Бони
Вильфрид Бони
89
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Козачик
Матуш Козачик
0
Гейда
Лукаш Гейда
0
Ковба
Денис Ковба
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Стрештик
Марек Стрештик
0
Прудников
Александр Прудников
0
Кадлец
Вацлав Кадлец