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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
90
3
Морено
Эктор Морено
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
76
4
Ариас
Сантьяго Ариас
62
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
25
Зинченко
Александр Зинченко
62
23
Рамселар
Барт Рамселар
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
14
Поульсен
Симон Поульсен
30
де Вейс
Йорди де Вейс
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
7
Перейро
Гастон Перейро
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
80
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
88
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
5
Терентьев
Денис Терентьев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров