Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Рейс 72
1:0
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Составы
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Родригес
Франциско Родригес
90
0
Манолев
Станислав Манолев
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Симонс
Тимми Симонс
60
0
Баккал
Отман Баккал
60
0
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Рейс
Жонатан Рейс
72'
72'
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
0
Марселлис
Дирк Марселлис
0
Вукович
Ягош Вукович
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
0
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
0
Амрабат
Нордин Амрабат
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
76
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Лаурсен
Ульрик Лаурсен
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
90
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
77
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
77
Запасные
0
Нильсен
Руне Нильсен
0
Ларссон
Петер Ларссон
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Вингаард
Мартин Вингаард
0
Делэни
Томас Делэни
0
Аилтон
Аилтон
0
Сантин
Сезар Сантин