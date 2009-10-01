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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Баккал 8
1:0
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Томми Шервен
Томми Шервен
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Родригес
Франциско Родригес
90
0
Манолев
Станислав Манолев
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Баккал
Отман Баккал
8'
8'
69
0
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
79
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
0
Марселлис
Дирк Марселлис
0
Симонс
Тимми Симонс
0
Ойо
Фунсо Ойо
0
Амрабат
Нордин Амрабат
0
Рейс
Жонатан Рейс
ЧФР Клуж
мин
0
Кларо
Нуну Кларо
90
0
Тони
Тони
90
0
Пералта
Сикшто Пералта
90
0
Панин
Кристиан Панин
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
70
0
Алкантара
Уго Алкантара
90
0
Каду
Рикардо Каду
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
9
0
Кулио
Хуан Кулио
90
0
Деяк
Чиприан Деяк
78
0
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
0
Пешкович
Борис Пешкович
0
Эдимар
Эдимар
0
Кабрера
Нельсон Кабрера
0
Леао
Андре Леао
0
Дани
Рикардо Дани
0
Мара
Богдан Мара
0
Ней
Ней