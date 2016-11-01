Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Ариас 14
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 34
Левандовски 74
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
1 нояб. 2016, 22:45 МСК
1.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
22
Пасвер
Ремко Пасвер
90
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
3
Морено
Эктор Морено
90
2
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
45
4
Ариас
Сантьяго Ариас
14'
14'
90
7
Перейро
Гастон Перейро
67
23
Рамселар
Барт Рамселар
74
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
Запасные
31
Юрьюс
Хидде Юрьюс
14
Поульсен
Симон Поульсен
20
Бренет
Джошуа Бренет
25
Зинченко
Александр Зинченко
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
38
Лундквист
Рамон-Паскаль Лундквист
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
23
Видаль
Артуро Видаль
90
5
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Лам
Филипп Лам
90
14
Алонсо
Хаби Алонсо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
64
25
Мюллер
Томас Мюллер
85
9
Левандовски
Роберт Левандовски
74'
34'
74'
34'
90
10
Роббен
Арьен Роббен
64
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
13
Рафинья
Рафинья
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
18
Бернат
Хуан Бернат
35
Саншеш
Ренату Саншеш
11
Коста
Дуглас Коста
29
Коман
Кингсли Коман