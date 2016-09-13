Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 43
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
5
Швааб
Даниэль Швааб
80
3
Морено
Эктор Морено
90
1
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
15
Виллемс
Йетро Виллемс
90
20
Бренет
Джошуа Бренет
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
67
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
6
Проппер
Дэйви Проппер
90
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
90
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
80
Запасные
22
Пасвер
Ремко Пасвер
4
Ариас
Сантьяго Ариас
30
де Вейс
Йорди де Вейс
7
Перейро
Гастон Перейро
23
Рамселар
Барт Рамселар
17
Джозефзун
Флориан Джозефзун
27
Бергвейн
Стевен Бергвейн
Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Габи
Габи
90
13
Коке
Коке
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
43'
43'
77
23
Гайтан
Николас Гайтан
61
21
Гамейро
Кевин Гамейро
65
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
25
Морейра
Андре Морейра
15
Савич
Стефан Савич
19
Эрнандес
Люка Эрнандес
5
Тиагу
Тиагу
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
9
Торрес
Фернандо Торрес
11
Корреа
Анхель Корреа