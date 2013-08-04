Пройссен - Санкт-Паули: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Пройссен
Мюнстер
1:0

Пройссен - Санкт-Паули: 04 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Санкт-Паули
Гамбург
Кубок Германии, 1 раунд

Кубок Германии,

1 раунд

Германия
4 авг. 2013, 19:30 МСК
4.08.2013, 19:30 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Санкт-Паули
мин
23
Флум
Йоханнес Флум
14
Дели
Матс Меллер Дели
Запасные
24
Тащи
Борис Тащи
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

04.08.2013 04 авг. 2013 вс 19:30
Пройссен
1 : 0
Санкт-Паули
04.08.2013 04 авг. 2013 вс 19:30
Пройссен
1
Санкт-Паули
0

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