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Кубок Германии
Пройссен VS Аугсбург
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Пройссен - Аугсбург: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Пройссен
Мюнстер
0:3
Пройссен - Аугсбург: 24 сентября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 2 раунд
Кубок Германии,
2 раунд
Германия
24 сент. 2013, 20:00 МСК
24.09.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
18
Йедвай
Тин Йедвай
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
19
Удуохай
Феликс Удуохай
8
Хедира
Рани Хедира
25
Груэсо
Карлос Груэсо
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
16
Варгас
Рубен Варгас
Запасные
13
Гифер
Фабиан Гифер
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
15
Станич
Йосо Станич
-
10
Байер
Даниэль Байер
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
29
Левен
Эдуард Левен
-
9
Кордова
Серхио Кордова
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
20:00
Пройссен
0 : 3
Аугсбург
24.09.2013
24 сент. 2013
вт
20:00
Пройссен
0
Аугсбург
3
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
21:00
Пройссен
0 : 1
Аугсбург
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
21:00
Пройссен
0
Аугсбург
1
Новости
Нагельсманн начинал скаутом в резерве «Аугсбурга». Работал на Тухеля, а потом стал тренером по его совету
3
#Юлиан Нагельсманн
14 августа 2020, 01:56
3
На трибунах стадиона «Баварии» вырос сорняк
#Бавария
11 июня 2020, 19:34
Вратарь «Герты» стабильно косячит. Уже четыре фэйла за сезон!
#Руне Ярстейн
28 мая 2020, 14:31
В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
1
#Эдуард Левен
24 мая 2020, 17:36
1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
#
Новости матча
У защитника Анхелиньо 4 гола в последних 3 матчах за «Лейпциг»
20 октября 2020, 23:47
Дарида из «Герты» пробежал в матче с «Боруссией» 14,65 километра и установил рекорд Бундеслиги
07 июня 2020, 12:30
Тренер «Аугсбурга» вышел из отеля за зубной пастой. Теперь он пропустит матч Бундеслиги
15 мая 2020, 00:42