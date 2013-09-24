Пройссен - Аугсбург: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Пройссен
Мюнстер
0:3

Пройссен - Аугсбург: 24 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
24 сент. 2013, 20:00 МСК
24.09.2013, 20:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
18
Йедвай
Тин Йедвай
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
31
Макс
Филипп Макс
19
Удуохай
Феликс Удуохай
8
Хедира
Рани Хедира
25
Груэсо
Карлос Груэсо
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
16
Варгас
Рубен Варгас
Запасные
13
Гифер
Фабиан Гифер
-
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
15
Станич
Йосо Станич
-
10
Байер
Даниэль Байер
-
17
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
-
29
Левен
Эдуард Левен
-
9
Кордова
Серхио Кордова
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

24.09.2013 24 сент. 2013 вт 20:00
Пройссен
0 : 3
Аугсбург
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 20:00
Пройссен
0
Аугсбург
3
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 21:00
Пройссен
0 : 1
Аугсбург
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 21:00
Пройссен
0
Аугсбург
1

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