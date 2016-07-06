Матч завершен
Португалия
2:0
Матч завершен
Уэльс
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
6 июля 2016, 22:00 МСК
6.07.2016, 22:00 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы