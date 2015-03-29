Матч завершен
Португалия
2:1
Матч завершен
Сербия
Чемпионат Европы, 5 тур

Чемпионат Европы,

5 тур
29 марта 2015, 21:45 МСК
29.03.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы