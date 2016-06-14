Матч завершен
Португалия
1:1
Матч завершен
Исландия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
14 июня 2016, 22:00 МСК
14.06.2016, 22:00 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы