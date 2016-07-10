Матч завершен
Португалия
1:0
Матч завершен
Франция
Чемпионат Европы, Финал

Чемпионат Европы,

Финал
10 июля 2016, 22:00 МСК
10.07.2016, 22:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы