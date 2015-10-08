Матч завершен
Португалия
1:0
Матч завершен
Дания
Чемпионат Европы, 9 тур

Чемпионат Европы,

9 тур
8 окт. 2015, 21:45 МСК
8.10.2015, 21:45 МСК
четверг
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы