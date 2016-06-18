Матч завершен
Португалия
0:0
Матч завершен
Австрия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
18 июня 2016, 22:00 МСК
18.06.2016, 22:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы