Матч завершен
Португалия
1:0
Матч завершен
Армения
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
14 нояб. 2014, 22:45 МСК
14.11.2014, 22:45 МСК
пятница
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы