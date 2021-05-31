Португалия (мол.) - Италия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн

Португалия (мол.)
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Португалия (мол.) - Италия (мол.): 31 мая 2021 смотреть онлайн

Италия (мол.)
Чемпионат Европы U-21, 1/4 финала

Чемпионат Европы U-21,

1/4 финала
31 мая 2021, -:- МСК
31.05.2021, -:- МСК
понедельник
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Предварительный состав

Португалия (мол.)
мин
1
Кошта
Диогу Кошта
19
Томаш
Тиагу Томаш
3
Лейте
Диогу Лейте
10
Браганца
Даниэль Браганца
4
Кейруш
Диогу Кейруш
5
Далот
Диогу Далот
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Витинья
Витинья
18
Гонсалвеш
Педру Гонсалвеш
23
Виейра
Фабиу Виейра
17
Тринкау
Тринкау
Запасные
22
Виржиния
Жоау Виржиния
-
12
Максимиану
Луиш Максимиану
-
14
Перейра
Педро Перейра
-
13
Тавареш
Томаш Тавареш
-
15
Джало
Тиагу Джало
-
8
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
-
6
Флорентину
Флорентину
-
9
Рамуш
Гонсалу Рамуш
-
21
Консейсау
Чику Консейсау
-
16
Соареш
Филипе Соареш
-
20
Мариу
Жоау Мариу
-
11
Мота
Дани Мота
-
Италия (мол.)
мин
19
M. Sala
M. Sala
7
D. Frattesi
D. Frattesi
12
Карнесекки
Марко Карнесекки
4
Габбиа
Маттео Габбиа
2
Белланова
Раоуль Белланова
13
Раньери
Лука Раньери
6
Ловато
Маттео Ловато
18
Побега
Томмазо Побега
21
Маджоре
Джулио Маджоре
10
Кутроне
Патрик Кутроне
20
Распадори
Джакомо Распадори
Запасные
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
-
3
Фработта
Джанлука Фработта
-
16
Пирола
Лоренцо Пирола
-
17
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
9
Коломбо
Лоренцо Коломбо
-
1
Alessandro Plizzari
Alessandro Plizzari
-
22
Michele Cerofolini
Michele Cerofolini
-