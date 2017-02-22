Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Порту
Порту
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьяца 72
Алвес 74
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
22 февр. 2017, 22:45 МСК
22.02.2017, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
73
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
61
16
Эррера
Эктор Эррера
90
19
Силва
Андре Силва
30
29
Тикиньо
Тикиньо
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
21
Лаюн
Мигель Лаюн
4
Боли
Вилли Боли
30
Торрес
Оливер Торрес
20
Андре Андре
Андре Андре
19
Жота
Диогу Жота
17
Корона
Хесус Корона
Ювентус
мин
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
73
21
Дибала
Пауло Дибала
86
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
67
Запасные
25
Нето
Нето
23
Алвес
Дани Алвес
74'
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
20
Пьяца
Марко Пьяца
72'