Матч завершен
Порту
Порту
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Пьяца 72
Алвес 74
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
22 февр. 2017, 22:45 МСК
22.02.2017, 22:45 МСК
среда
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
73
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
61
16
Эррера
Эктор Эррера
90
19
Силва
Андре Силва
30
29
Тикиньо
Тикиньо
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
21
Лаюн
Мигель Лаюн
4
Боли
Вилли Боли
30
Торрес
Оливер Торрес
20
Андре Андре
Андре Андре
19
Жота
Диогу Жота
17
Корона
Хесус Корона
Ювентус
мин
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
73
21
Дибала
Пауло Дибала
86
6
Хедира
Сами Хедира
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
67
Запасные
25
Нето
Нето
23
Алвес
Дани Алвес
74'
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
24
Ругани
Даниэле Ругани
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
22
Асамоа
Квадво Асамоа
20
Пьяца
Марко Пьяца
72'