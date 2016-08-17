Матч завершен
Порту
Порту
Силва 61
1:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Рома
Рим
Фелипе 21
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
17 авг. 2016, 21:45 МСК
17.08.2016, 21:45 МСК
среда
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Порту
мин
20
Андре Андре
Андре Андре
66
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
21'
21'
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
25
Отавио
Отавио
85
10
Силва
Андре Силва
61'
61'
90
11
Адриан
Адриан
75
Запасные
12
Са
Жозе Са
66
Лаюн
Мигель Лаюн
85
Эвандро
Эвандро
18
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
7
Варела
Сильвестр Варела
75
Корона
Хесус Корона
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
15
Вермален
Томас Вермален
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
85
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
8
Перотти
Диего Перотти
44
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
77
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
77
Фасио
Федерико Фасио
44
Эмерсон
Эмерсон
85
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе