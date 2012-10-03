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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Родригес 83
1:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
3 окт. 2012, 21:45 МСК
3.10.2012, 21:45 МСК
среда
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Сандро
Алекс Сандро
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Отаменди
Николас Отаменди
90
0
Данило
Данило
90
0
Родригес
Хамес Родригес
83'
83'
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
81
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Варела
Сильвестр Варела
73
0
Мартинес
Джексон Мартинес
90
Запасные
0
Фабиано
Фабиано
0
Мангала
Эльяким Мангала
0
Лопеш
Мигел Лопеш
0
Дефур
Стивен Дефур
0
Каштру
Андре Каштру
0
Клебер
Клебер
0
Атсу
Кристиан Атсу
ПСЖ
мин
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Сахо
Мамаду Сахо
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
62
0
Матюиди
Блейз Матюиди
90
0
Верратти
Марко Верратти
90
0
Нене
Нене
90
0
Шантом
Клеман Шантом
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
0
Менез
Жереми Менез
73
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Арман
Сильвен Арман
0
Алекс
Алекс
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
0
Гамейро
Кевин Гамейро
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси