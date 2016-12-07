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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Порту
Порту
Силва 6
Корона 26
Браими 44
Силва 64
Жота 77
5:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
76
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
44'
44'
90
30
Торрес
Оливер Торрес
90
19
Жота
Диогу Жота
77'
77'
90
17
Корона
Хесус Корона
26'
26'
76
10
Силва
Андре Силва
6'
64'
6'
64'
78
Запасные
12
Са
Жозе Са
21
Лаюн
Мигель Лаюн
4
Боли
Вилли Боли
16
Эррера
Эктор Эррера
15
Эвандро
Эвандро
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
59
Педру
Руй Педру
Лестер Сити
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
22
Грей
Демарай Грей
90
27
Василевски
Марцин Василевски
90
5
Морган
Уэс Морган
90
2
Эрнандес
Луис Эрнандес
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
76
24
Менди
Нампалис Менди
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
45
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
7
Муса
Ахмед Муса
45
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
28
Фукс
Кристиан Фукс
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
13
Амарти
Даниэль Амарти
39
Барнс
Харви Барнс
23
Ульоа
Леонардо Ульоа