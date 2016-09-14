Матч завершен
Порту
Порту
Отавио 13
1:1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Корнелиус 52
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Порту
мин
12
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Лаюн
Мигель Лаюн
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
1
Торрес
Оливер Торрес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
70
25
Отавио
Отавио
13'
13'
82
10
Силва
Андре Силва
90
17
Корона
Хесус Корона
62
Запасные
12
Са
Жозе Са
4
Боли
Вилли Боли
8
Браими
Ясин Браими
20
Андре Андре
Андре Андре
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
19
Жота
Диогу Жота
9
Депуатр
Лоран Депуатр
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
16
Грегуш
Ян Грегуш
90
19
Сантандер
Федерико Сантандер
69
31
Туту
Юссеф Туту
77
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
52'
52'
90
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
7
Вербич
Беньямин Вербич
23
Павлович
Андрийя Павлович