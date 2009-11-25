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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Порту
Порту
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 69
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2009, 22:45 МСК
25.11.2009, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Порту
мин
0
Бету
Бету
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
80
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Беллуски
Фернандо Беллуски
72
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Варела
Сильвестр Варела
60
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Майкон
Майкон
0
Гуарин
Фреди Гуарин
0
Коста
Томас Коста
0
Валери
Диего Валери
0
Фариас
Эрнесто Фариас
0
Халк
Халк
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Деку
Деку
76
0
Баллак
Михаэль Баллак
67
0
Анелька
Николя Анелька
69'
69'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Коул
Эшли Коул
0
Алекс
Алекс
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Коул
Джо Коул
0
Калу
Саломон Калу