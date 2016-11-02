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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Порту
Порту
Силва 37
1:0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
2
Перейра
Макси Перейра
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
25
Отавио
Отавио
79
30
Торрес
Оливер Торрес
90
19
Жота
Диогу Жота
71
16
Эррера
Эктор Эррера
62
10
Силва
Андре Силва
37'
37'
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
21
Лаюн
Мигель Лаюн
4
Боли
Вилли Боли
8
Браими
Ясин Браими
6
Рубен Невеш
Рубен Невеш
17
Корона
Хесус Корона
9
Депуатр
Лоран Депуатр
Брюгге
мин
1
Бутель
Людовик Бутель
90
5
Пулен
Бенуа Пулен
90
24
Денсвил
Стефано Денсвил
90
21
Коолс
Дион Коолс
90
63
Болинголи-Мбомбо
Боли Болинголи-Мбомбо
65
25
Вормер
Рууд Вормер
90
6
Клаудемир
Клаудемир
90
15
Пина
Томас Пина
90
2
ван Рейн
Рикардо ван Рейн
90
10
Диаби
Абдулайе Диаби
45
7
Уэсли
Уэсли
77
Запасные
16
Брюззезе
Себастьян Брюззезе
44
Мехеле
Брэндон Мехеле
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
20
Ванакен
Ханс Ванакен
9
Воссен
Йелле Воссен
19
Гедоз
Фелипе Гедоз
11
Искьердо
Хосе Искьердо