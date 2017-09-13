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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Порту
Порту
Тошич 21
1:3
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Талиска 13
Тосун 28
Бабел 86
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Порту
мин
1
Касильяс
Икер Касильяс
90
5
Маркано
Иван Маркано
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
13
Теллес
Алекс Теллес
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
8
Браими
Ясин Браими
90
22
Перейра
Данилу Перейра
90
10
Торрес
Оливер Торрес
90
17
Корона
Хесус Корона
90
11
Марега
Мусса Марега
90
Запасные
12
Са
Жозе Са
19
Лаюн
Мигель Лаюн
23
Рейес
Диего Рейес
16
Эррера
Эктор Эррера
20
Андре Андре
Андре Андре
25
Отавио
Отавио
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
5
Пепе
Пепе
90
6
Тошич
Душко Тошич
21'
21'
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
10
Озякуп
Огужан Озякуп
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
8
Бабел
Райан Бабел
86'
86'
90
23
Тосун
Дженк Тосун
28'
28'
90
94
Талиска
Талиска
13'
13'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
2
Митрович
Матей Митрович
20
Уйсал
Неджип Уйсал
17
Ленс
Джермейн Ленс
12
Медель
Гари Медель
9
Негредо
Альваро Негредо